Стоимость Ледовой арены УГМК в Екатеринбурге увеличилась до 23 миллиардов рублей

Начальная стоимость ледового стадиона УГМК в Екатеринбурге составляла 140 миллионов евро. Но, согласно изменениям в областной программе, она выросла до 255 миллионов, пишет «Деловой квартал».

Объект строится на месте снесенной телебашни. Глава УГМК Андрей Козицын озвучивал стоимость строительства в 120-140 миллионов евро. Однако в программу «Повышение эффективности управления госсобственностью Свердловской области до 2024 года» были внесены изменения. Стоимость проекта значительно выросла. В рублях она составит около 23 миллиардов. Региональные власти предоставили для строительства участок и оказали помощь в финансировании. В 2019 году было выделено 300 миллионов, а в 2020 из областного бюджета предоставлен один миллиард рублей. Напомним, старт строительным работам дал глава министерства строительства РФ Владимир Якушев. Объект планируется использовать в рамках проведения Универсиады-2023. Сдать новую Ледовую арену должны к 2022 году. Глава Минстроя Якушев дал старт строительству Ледовой арены УГМК в Екатеринбурге

Related news: Глава Минстроя Якушев дал старт строительству Ледовой арены УГМК в Екатеринбурге

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter