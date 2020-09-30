Свердловчанин получил три года колонии за убийство двух котов кочергой

Свердловчанин получил три года колонии за убийство двух котов кочергой

Сегодня, 22:41ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Тугулымский районный суд вынес приговор местному жителю Алексею Кромзину, сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчина был признан виновным по статье «жестокое обращение с несколькими животными, в целях причинения им боли и страданий из хулиганских побуждений, повлекшее их гибель». Как выяснилось, 16 января 2020 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не менее трех раз ударил металлической кочергой двух котов своей пожилой матери в ее же присутствии. От полученных травм животные скончались.

Во время судебного заседания Кромзин признал вину частично, сославшись на то, что не желал издеваться над котами, а ударил их лишь потому, что те ему мешали. Учитывая все особенности дела, суд назначил Кромзину наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в силу пока не вступил.

Напомним, в 2019 году Сухоложский городской суд закрыл уголовное дело в отношении местного жителя, отрубившего головы кошкам.

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