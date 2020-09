Свердловчанин получил три года колонии за убийство двух котов кочергой

Тугулымский районный суд вынес приговор местному жителю Алексею Кромзину, сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчина был признан виновным по статье «жестокое обращение с несколькими животными, в целях причинения им боли и страданий из хулиганских побуждений, повлекшее их гибель». Как выяснилось, 16 января 2020 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не менее трех раз ударил металлической кочергой двух котов своей пожилой матери в ее же присутствии. От полученных травм животные скончались. Во время судебного заседания Кромзин признал вину частично, сославшись на то, что не желал издеваться над котами, а ударил их лишь потому, что те ему мешали. Учитывая все особенности дела, суд назначил Кромзину наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в силу пока не вступил. Напомним, в 2019 году Сухоложский городской суд закрыл уголовное дело в отношении местного жителя, отрубившего головы кошкам.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter