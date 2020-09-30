Свердловчанин получил три года колонии за убийство двух котов кочергой

Во время судебного заседания Кромзин признал вину частично, сославшись на то, что не желал издеваться над котами, а ударил их лишь потому, что те ему мешали. Учитывая все особенности дела, суд назначил Кромзину наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в силу пока не вступил.