Турфирмы Екатеринбурга обвинили федерального туроператора в мошенничестве

В Екатеринбурге 140 турфирм обратились к правоохранителям с просьбой проверить туроператора «Санвэй» на мошенничество, пишет E1.

Заявители считают, что оператор присвоил деньги туристов и не предоставил оплаченные услуги. Проработав 15 лет, «Санвэй» объявил, что с 27 августа 2020 года прекращает свою деятельность. Причиной называлась стагнация рынка туристических услуг, обусловленной коронавирусной пандемией. Деньги принимали до последнего дня, 27 августа написали, что надо доплатить 170 рублей для бронирования тура, говорит владелица «Рос интур» Анастасия Литвинова. Телефоны оператора не отвечают, а представительство закрыто. По всей России насчитывает около 800 агенств, сотрудничавших с «Санвей». Если полиция откажет в возбуждении дела, то нам придется выходить на пикет, добавила Литвинова. Напомним, жительница Нижнего Тагила отсудила у туристического агентства более 100 тысяч рублей. Фирма заверяла женщину, что оформит визу по её загранпаспортам и привезет документы в аэропорт Челябинска, но этого не произошло и вылет не состоялся. Суд вынес решение о выплате в пользу туристки 137 тысяч рублей. Тагильчанка отсудила у турфирмы более 100 тысяч рублей за забытые загранпаспорта

