Турфирмы Екатеринбурга обвинили федерального туроператора в мошенничестве

Напомним, жительница Нижнего Тагила отсудила у туристического агентства более 100 тысяч рублей. Фирма заверяла женщину, что оформит визу по её загранпаспортам и привезет документы в аэропорт Челябинска, но этого не произошло и вылет не состоялся. Суд вынес решение о выплате в пользу туристки 137 тысяч рублей.