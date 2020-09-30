УК Нижнего Тагила грозят стотысячные штрафы за нарушения в содержании домов

В августе и сентябре надзорное ведомство определило, что управляющие компании нарушили лицензионные требования во время работы. Основные претензии появились к затопленным подвалам, проблемам с остеклением окон и нарушению герметичности мусоропроводов. В некоторых домах были замечены электрощитки, незащищенные от открытого доступа, а также мусор на лестничных клетках.