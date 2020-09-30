Уральские предприятия получили более 5 млн штрафов за нарушение условий труда

За девять месяцев этого года было проверено 54 объекта, что намного ниже, чем за тот же период 2019 года. Они были проведены с использованием фото, аудио или видеосвязи. Были проверены такие субъекты как ОАО «ВГОК», АО «Севуралбокситруда» и другие.