Уральские предприятия получили более 5 млн штрафов за нарушение условий труда

Уральские предприятия получили более 5 млн штрафов за нарушение условий труда

Сегодня, 17:43ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Роспотребнадзор с начала года выявил больше двух тысяч нарушений условий труда на предприятиях, сообщает пресс-служба ведомства.

По направлению «гигиена труда» в 2020 году на учете в региональном ведомстве состоит 8 498 объектов.

За девять месяцев этого года было проверено 54 объекта, что намного ниже, чем за тот же период 2019 года. Они были проведены с использованием фото, аудио или видеосвязи. Были проверены такие субъекты как ОАО «ВГОК», АО «Севуралбокситруда» и другие.

Снизилось количество выявленных нарушений за которые составлены протоколы.

В большинстве проверок по направлению «гигиена труда» были выявлены такие нарушения, как несоблюдение санитарных правил на объектах производственного контроля, необеспечение работников СИЗами и спецодеждой.

В результате наложено 320 штрафов на сумму 5,3 миллиона рублей. 170 протоколов были направлены в другие организации, по ним наложено 102 штрафа на сумму более одного миллиона рублей.

Кроме того, проводились проверки промышленных предприятий по выполнению мер, направленных на снижение рисков в связи с коронавирусом. Было проверено 789 субъектов, в работе около половины из них выявлены нарушения.

Напомним, ранее Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости пневмонией в Свердловской области.

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