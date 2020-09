Уральские торговые центры и магазины проверят на «коронавирусную» безопасность

ТРЦ и магазины будт проверяться Роспотребнадзором на соблюдение коронавирусной безопасности, пишет Ура.ру со ссылкой на инсайдера.

Внимание уделят работе продавцов. Наличие маски и перчаток обязательно. Обслуживание с маской на подбородке или без неё будет караться штрафом, сообщил инсайдер. Министр общественной безопасности Свердловской области Андрей Кудрявцев сообщил, что проверки уже начались. Проверяем уже вторую неделю по предписанию оперативного штаба. Проверки не останавливались, как начались весной, так и идут, говорит Кудрявцев. Напомним, за прошедшие сутки с 29 на 30 сентября, в Свердловской области выявлено 149 новых случаев заболевания COVID-19, зафиксировано четыре летальных случая. В Свердловской области за сутки зафиксировано 149 новых случаев COVID-19

