Урбанист раскритиковал мэрию Екатеринбурга за «закатанный в асфальт гранит»

На проспекте Ленина в Екатеринбурге закатали в асфальт брусчатку, уложенную три года назад, пишет E1.

Урбанист Владимир Злоказов негативно отнесся к данному решению. Дорогой гранит закатали асфальтом. Комитет благоустройства администрации можно поздравить с новым дном, заявил Злоказов. Он отметил, что хоть гранит и был уложен неровно, не следовало закатывать его асфальтовым покрытием. Можно было переложить согласно нормам. Photo: Страница Владимира Злоказова на Facebook Брусчатку уложили в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, но общественники заметили разрушение покрытия уже к началу проведения соревнования. Напомним, в Нижнем Тагиле гранитную брусчатку уложат на двух ж/д переездах. Для этого перекрыта улица Индустриальная на Тагилстрое. Ремонт планируют завершить к 1 октября. В Нижнем Тагиле из-за ремонта переездов дважды перекроют улицу на Тагилстрое

