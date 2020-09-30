Урбанист раскритиковал мэрию Екатеринбурга за «закатанный в асфальт гранит»

Урбанист раскритиковал мэрию Екатеринбурга за «закатанный в асфальт гранит»

Сегодня, 11:51ОбществоPhoto: Страница Владимира Злоказова на Facebook
На проспекте Ленина в Екатеринбурге закатали в асфальт брусчатку, уложенную три года назад, пишет E1.

Урбанист Владимир Злоказов негативно отнесся к данному решению.

Дорогой гранит закатали асфальтом. Комитет благоустройства администрации можно поздравить с новым дном, заявил Злоказов.

Он отметил, что хоть гранит и был уложен неровно, не следовало закатывать его асфальтовым покрытием. Можно было переложить согласно нормам.

Photo:Страница Владимира Злоказова на Facebook

Брусчатку уложили в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, но общественники заметили разрушение покрытия уже к началу проведения соревнования.

Напомним, в Нижнем Тагиле гранитную брусчатку уложат на двух ж/д переездах. Для этого перекрыта улица Индустриальная на Тагилстрое. Ремонт планируют завершить к 1 октября.

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