В Екатеринбурге появился стрит-арт с дополненной реальностью

В Екатеринбурге появился стрит-арт с дополненной реальностью

Сегодня, 18:04ОбществоPhoto: "РСГ Академическое"
В жилом квартале «Близкий» в Екатеринбурге создают новое граффити с дополненной реальностью, сообщает URA.RU.

Жители смогут насладиться уральской природой, потом с помощью смартфона оживить рисунки, а также попробовать разгадать головоломки. Для граффити использованы примеры флоры и фауны, а также редких месторождений полезных ископаемых Среднего Урала.

В АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» рассказали, что для граффити разрабатывают специальный интерактив. Нужно разгадать все головоломки, при этом набрать максимальное количество очков. Финалистов ждет вознаграждение. Этот объект поможет больше узнать о своем регионе и его возможностях.

Приложение разрабатывают вместе с психологами, оно направлено на развитие памяти и логики.

Это уже второй двор в районе, где используется технология дополненной реальности, первый объект появился весной 2020 года. На нем изображены известные спортсмены.

При благоустройстве учитывают безопасность площадок, игровые и спортивные зоны делятся для детей по возрастам.

Напомним, в Нижнем Тагиле закончена работа над стрит-артом «Седой Урал кует победу».

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