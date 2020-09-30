В Екатеринбурге появился стрит-арт с дополненной реальностью

Жители смогут насладиться уральской природой, потом с помощью смартфона оживить рисунки, а также попробовать разгадать головоломки. Для граффити использованы примеры флоры и фауны, а также редких месторождений полезных ископаемых Среднего Урала.
В АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» рассказали, что для граффити разрабатывают специальный интерактив. Нужно разгадать все головоломки, при этом набрать максимальное количество очков. Финалистов ждет вознаграждение. Этот объект поможет больше узнать о своем регионе и его возможностях.
Приложение разрабатывают вместе с психологами, оно направлено на развитие памяти и логики.
Это уже второй двор в районе, где используется технология дополненной реальности, первый объект появился весной 2020 года. На нем изображены известные спортсмены.
При благоустройстве учитывают безопасность площадок, игровые и спортивные зоны делятся для детей по возрастам.
Напомним, в Нижнем Тагиле закончена работа над стрит-артом «Седой Урал кует победу».