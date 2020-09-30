В Екатеринбурге появился стрит-арт с дополненной реальностью

В АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» рассказали, что для граффити разрабатывают специальный интерактив. Нужно разгадать все головоломки, при этом набрать максимальное количество очков. Финалистов ждет вознаграждение. Этот объект поможет больше узнать о своем регионе и его возможностях.