В Екатеринбурге прокуратура начала проверку из-за «гуляющего» по карнизу школьника

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку из-за «гуляющего» по карнизу школьника

Сегодня, 11:47ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после того, как в одной из городских школ ученик вышел «погулять» на карниз на третьем этаже, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Установлено, что 29 сентября учащийся восьмого класса школы № 22 в период с 10.30 по 10.45 находясь на перемене между уроками, вышел на карниз третьего этажа.

Контроль со стороны сотрудников образовательного учреждения в это время не осуществлялся, учителя в классе отсутствовали. Пластиковые окна были открыты для проветривания, но запоров на них не имеется.

Также отмечается, что несовершеннолетний на учете не состоит.

Прокуратура даст оценку действиям сотрудников школы, в том числе будут установлены обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, вчера жители Екатеринбурга сообщили о том, что школьник вышел на карниз на третьем этаже школы в тот момент, когда учитель вышла из класса.

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