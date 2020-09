В Екатеринбурге прокуратура начала проверку из-за «гуляющего» по карнизу школьника

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после того, как в одной из городских школ ученик вышел «погулять» на карниз на третьем этаже, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Установлено, что 29 сентября учащийся восьмого класса школы № 22 в период с 10.30 по 10.45 находясь на перемене между уроками, вышел на карниз третьего этажа. Контроль со стороны сотрудников образовательного учреждения в это время не осуществлялся, учителя в классе отсутствовали. Пластиковые окна были открыты для проветривания, но запоров на них не имеется. Также отмечается, что несовершеннолетний на учете не состоит. Прокуратура даст оценку действиям сотрудников школы, в том числе будут установлены обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Напомним, вчера жители Екатеринбурга сообщили о том, что школьник вышел на карниз на третьем этаже школы в тот момент, когда учитель вышла из класса. В Екатеринбурге ученик одной из школ вышел «прогуляться» по карнизу третьего этажа

