В Екатеринбурге прокуратура начала проверку из-за «гуляющего» по карнизу школьника

Установлено, что 29 сентября учащийся восьмого класса школы № 22 в период с 10.30 по 10.45 находясь на перемене между уроками, вышел на карниз третьего этажа.
Контроль со стороны сотрудников образовательного учреждения в это время не осуществлялся, учителя в классе отсутствовали. Пластиковые окна были открыты для проветривания, но запоров на них не имеется.
Также отмечается, что несовершеннолетний на учете не состоит.
Прокуратура даст оценку действиям сотрудников школы, в том числе будут установлены обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, вчера жители Екатеринбурга сообщили о том, что школьник вышел на карниз на третьем этаже школы в тот момент, когда учитель вышла из класса.