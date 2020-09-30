В МУГИСО выяснят кто «украл» 27 гектаров государственных земель в Екатеринбурге

Цель проекта в выявлении незаконно занятых участков земли, которые присвоили организации и частные лица. Участники проекта предоставили МУГИСО доступ к базе со списком таких земель. В ней содержится информация о 200 «украденных» участках, площадью 272,61 квадратных километра.
В ведомстве рассказали какие случаи можно считать незаконным занятием земли. В качестве примера привели огороженные парковки. Также случается, что участок необходим для обеспечения безопасности или проведения мероприятий.
Представители МУГИСО планируют проверить каждый случай и дать комментарий. По итогам министерской проверки, будут направлены требования об устранении нарушений.
Напомним, мэрия Екатеринбурга планирует взымать плату за землю у предпринимателей уличного бизнеса. К таким относят, например, батуты и уличные туалеты.