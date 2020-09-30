В МУГИСО выяснят кто «украл» 27 гектаров государственных земель в Екатеринбурге

Цель проекта в выявлении незаконно занятых участков земли, которые присвоили организации и частные лица. Участники проекта предоставили МУГИСО доступ к базе со списком таких земель. В ней содержится информация о 200 «украденных» участках, площадью 272,61 квадратных километра.