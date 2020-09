В Нижнем Тагиле дорожные ремонты в рамках БКАД-2020 завершат к середине октября

Дорожные работы, запланированные на 2020 год, завершаются. Осталось починить пять объектов, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

На текущий момент завершены и приняты в эксплуатацию 24 дорожных полотна, площадью более 400 квадратных километров. Протяженность отремонтированных участков составляет более 30 километров. Photo: Администрация Нижнего Тагила Приняты участки дорог на улицах Красногвардейская, Фестивальная, Береговая-Ударная и по Уральскому проспекту. Проверка не выявила серьезных недочетов, остальные подрядчик устранит в течение 10 дней. Ремонт выполняется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». На реализацию из федерального бюджета выделенно 125 миллионов рублей. Все работы по ремонту планируется завершить к 15 октября. Напомним, самым крупным участком, отремонтированным по проекту БКАД, стал Уральский проспект. Дорогу покрывали износостойким асфальтобетоном. На реализацию потрачено почти сто миллионов рублей. В Нижнем Тагиле на самом крупном объекте БКАД этого года выкладывают асфальт

