В Нижнем Тагиле дорожные ремонты в рамках БКАД-2020 завершат к середине октября

В Нижнем Тагиле дорожные ремонты в рамках БКАД-2020 завершат к середине октября

Сегодня, 15:28ОбществоPhoto: Администрация Нижнего Тагила
Дорожные работы, запланированные на 2020 год, завершаются. Осталось починить пять объектов, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

На текущий момент завершены и приняты в эксплуатацию 24 дорожных полотна, площадью более 400 квадратных километров. Протяженность отремонтированных участков составляет более 30 километров.

Photo:Администрация Нижнего Тагила

Приняты участки дорог на улицах Красногвардейская, Фестивальная, Береговая-Ударная и по Уральскому проспекту. Проверка не выявила серьезных недочетов, остальные подрядчик устранит в течение 10 дней.

Ремонт выполняется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». На реализацию из федерального бюджета выделенно 125 миллионов рублей.

Все работы по ремонту планируется завершить к 15 октября.

Напомним, самым крупным участком, отремонтированным по проекту БКАД, стал Уральский проспект. Дорогу покрывали износостойким асфальтобетоном. На реализацию потрачено почти сто миллионов рублей.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
Нижний Тагилнацпроект БКАД
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы