В Нижнем Тагиле стартует запись в детские лагеря на осенние смены

В Нижнем Тагиле стартует запись в детские лагеря на осенние смены

Сегодня, 14:53ОбществоPhoto: официальный сайт ЗОЛ "Уральский огонек"
В Нижнем Тагиле с 1 октября стартует запись детей в загородные оздоровительные лагеря для отдыха в осенние каникулы, сообщается на сайте городского управления образования.

Регистрация продлится до 7 октября 20.00.

Заявление можно отправить дистанционно посредством Единого портала госуслуг или свердловского сайта образовательных услуг. Также документы можно подать через МФЦ, Форма заявления размещена на сайте управления образования Нижнего Тагила.

В текущем году школьникам предлагается на выбор два лагеря — «Антоновский» и «Уральский огонек». Смены будут длиться неделю — с 1 по 8 ноября.

Напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавируса детские лагеря работают в Нижнем Тагиле в режиме обсерваторов и с сокращенными сменами. В каждом оздоровительном учреждении соблюдаются меры «коронавирусной» безопасности — регулярно измеряется температура, проветриваются помещения, проводится регулярная влажная уборка.

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