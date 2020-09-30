В Нижнем Тагиле стартует запись в детские лагеря на осенние смены

Регистрация продлится до 7 октября 20.00.
Заявление можно отправить дистанционно посредством Единого портала госуслуг или свердловского сайта образовательных услуг. Также документы можно подать через МФЦ, Форма заявления размещена на сайте управления образования Нижнего Тагила.
В текущем году школьникам предлагается на выбор два лагеря — «Антоновский» и «Уральский огонек». Смены будут длиться неделю — с 1 по 8 ноября.
Напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавируса детские лагеря работают в Нижнем Тагиле в режиме обсерваторов и с сокращенными сменами. В каждом оздоровительном учреждении соблюдаются меры «коронавирусной» безопасности — регулярно измеряется температура, проветриваются помещения, проводится регулярная влажная уборка.