В Нижнем Тагиле вручили награды лучшим воспитателям

В Нижнем Тагиле вручили награды лучшим воспитателям

Сегодня, 17:09ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
В Нижнем Тагиле наградили лучших воспитателей в честь 100-летия системы дошкольного образования, сообщает «Тагильский рабочий».

Сегодня в Дзержинском дворце детского и юношеского творчества прошел торжественный прием главы города.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил всех присутствующих с Днём воспитателя и 100-летним юбилеем. Также на мероприятии выступила начальник управления образования администрации Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.

Грамоты и благодарственные письма были вручены 56 работникам.

В настоящее время в городе работает восемь дошкольных объединений, в них входят 143 детских сада.

Напомним, в Нижнем Тагиле на ГГМ к концу года планируют сдать в эксплуатацию три новых детских сада.

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