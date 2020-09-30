В Нижнем Тагиле вручили награды лучшим воспитателям

Сегодня в Дзержинском дворце детского и юношеского творчества прошел торжественный прием главы города.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил всех присутствующих с Днём воспитателя и 100-летним юбилеем. Также на мероприятии выступила начальник управления образования администрации Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.
Грамоты и благодарственные письма были вручены 56 работникам.
В настоящее время в городе работает восемь дошкольных объединений, в них входят 143 детских сада.
Напомним, в Нижнем Тагиле на ГГМ к концу года планируют сдать в эксплуатацию три новых детских сада.