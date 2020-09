В Нижнем Тагиле вручили награды лучшим воспитателям

В Нижнем Тагиле наградили лучших воспитателей в честь 100-летия системы дошкольного образования, сообщает «Тагильский рабочий».

Сегодня в Дзержинском дворце детского и юношеского творчества прошел торжественный прием главы города. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил всех присутствующих с Днём воспитателя и 100-летним юбилеем. Также на мероприятии выступила начальник управления образования администрации Нижнего Тагила Татьяна Удинцева. Грамоты и благодарственные письма были вручены 56 работникам. В настоящее время в городе работает восемь дошкольных объединений, в них входят 143 детских сада. Напомним, в Нижнем Тагиле на ГГМ к концу года планируют сдать в эксплуатацию три новых детских сада. В Нижнем Тагиле стала известна дата открытия нового детсада на ГГМ

