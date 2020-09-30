Жители ГГМ в Нижнем Тагиле два года не могут пользоваться новой дорогой

Жители ГГМ в Нижнем Тагиле два года не могут пользоваться новой дорогой

Сегодня, 09:35ОбществоPhoto: v-tagile.ru
В Нижнем Тагиле два года не могут ввести в эксплуатацию новую дорогу на ГГМ, пишет v-tagile.

Дорога соединяет Черноисточинское шоссе в районе ТЦ «Кит» и улицу Удовенко. На её строительство потрачено свыше 550 миллионов рублей. Подрядчиком выступал ООО «Уралстроймонтаж».

Местные жители рассказали, что запрещающие въезд дорожные знаки постоянно срезают и по полотну начинают двигаться автомобили. Затем знак возвращают на место. На участке часто дежурят сотрудники ГИБДД и штрафуют нарушителей.

В «Службе заказчика городского хозяйства» рассказали, что дорожное полотно не соответствует требованиям государственных стандартов. Подрядчику многократно выдвигались требования об устранении нарушений, но безрезультатно.

В ООО «Уралстроймонтаж» от комментария по данному поводу отказались.

Напомним, недавно садоводы из Нижнего Тагила пожаловались на состояние Баранчинского тракта. По их мнению, после ремонта дорога смертельно опасна из-за обрывов обочины высотой более метра. Администрация ГГО заявили, что потребуют исправить недочёты в рамках гарантийного ремонта.

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