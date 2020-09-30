Жители ГГМ в Нижнем Тагиле два года не могут пользоваться новой дорогой

Напомним, недавно садоводы из Нижнего Тагила пожаловались на состояние Баранчинского тракта. По их мнению, после ремонта дорога смертельно опасна из-за обрывов обочины высотой более метра. Администрация ГГО заявили, что потребуют исправить недочёты в рамках гарантийного ремонта.