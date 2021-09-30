Аналитики Страхового Дома ВСК назвали причины снижения числа угонов машин

Эксперты Страхового Дома ВСК сообщили, что в России с января по сентябрь число угонов автомобилей снизилось на 20%. При этом угонщики всё больше интересуются машинами российского производства.

Как уточнил заместитель гендиректора по управлению убытками Страхового Дома ВСК Артем Король, мишенью злоумышленников становятся автомобили, на которые повысился покупательский спрос. Свою роль также играет стоимость запчастей транспорта на вторичном рынке. «В целом же сокращение числа угонов в России связано с ковидными ограничениями, так как границы с большинством стран закрыты, это усложняет сбыт угнанных транспортных средств для злоумышленников», – отметил Артем Король. Сообщается, что в текущем году чаще всего угоняли автомобили марок Hyundai, Kia и Toyota. При этом машин Hyundai было похищено на 35% больше, чем в 2020 году. Тогда марка занимала третье место по числу угонов. Интерес угонщиков к автомобилям Kia, напротив, снизился на 43%. Количество угонов Toyota в этом году упало на 44%, и марка заняла третью строчку антирейтинга. На четвертом оказался Lexus – стали угонять на семь процентов реже. Пятое место заняли автомобили марки ВАЗ/Lada, число угонов которых выросло на 13%. Аналитики Страхового Дома ВСК также рассказали о повышении интереса угонщиков к автомобилям отечественного производства. Так, на восьмом и десятом месте антирейтинга оказались автомобили марок "ГАЗ" и "МАЗ" соответственно. Автомобили Mitsubishi в 2021 году стали намного привлекательнее для угонщиков. Ранее эта модель не попадала в десятку антирейтинга, а в 2021 году заняла шестое место. Зато топ-10 покинули автомобили Mercedes-Benz, Mazda и Ford.

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