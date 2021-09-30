Дефицит «Доширака» произошел в Екатеринбурге

В уральской столице отмечается дефицит «Доширака». После того, как лапша быстрого приготовления исчезла с продуктовых лавок в Красноярске, сервис доставки «Самокат» подтвердил, что на Урале также произошли перебои с поставками товара.

На данный момент на некоторых мини-складах остались последние единицы товара, однако, несмотря на множество аналогов, новых поставок «Доширака» пока нет. Информацию подтвердили также два других источника, пишет Е1. О том, что товара может не быть в некоторых районах города, но в целом запасов хватает, отметили в «Яндекс.Лавке». Там подчеркнули, что данная лапша всегда пользовалась спросом среди покупателей. При этом федеральные продуктовые сети дефицита не фиксировали. Напомним, животноводы Свердловской области объяснили, почему подорожало молоко. В январе литр молока можно было купить за 51,63 рубля, а в конце августа уже за 53,12 рубля. Рост цен на молоко объяснили свердловские животноводы

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