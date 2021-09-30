Эксперт: Эксперты указали на преимущества Кубы для российских туристов

Из заявления сотрудника консульства следует, что отели уже полностью готовы принимать постояльцев. Об этом пишет lenta.ru.
«Iberostar планирует открытие всех отелей в кубинской столице», — заверил Эскалона.
Куба – одно из приоритетных направлений для путешественников из России. Эксперты рассказали об очевидных преимуществах страны на Карибском море. Во-первых, это курортное государство открыто для путешественников из-за рубежа круглогодично. Во-вторых, весь календарный год на острове сохраняются очень ровные и приблизительно одинаковые погодные условия. На Кубе всегда тепло и постоянный купальный сезон.
Куба действительно весьма популярна среди российских туристов. Многие выбирают для отдыха именно это направление, невзирая на расстояние и продолжительный перелет. Директор по развитию национальной сети туристических агентств OnlineTours.ru Игорь Блинов подчеркивает: Куба предлагает своим гостям огромное множество различных опций для пляжного туризма. Только официально зарегистрированных на территории государства пляжей несколько десятков, тогда как в целом их свыше 100.
Популярный сервис TripAdvisor отмечает, что некоторые кубинские пляжи входят в один процент наилучших в мире по версии престижной премии Travellers' Choice 2021. В список попали Пилар, Варадеро и другие.
Однако Куба манит иностранцев не только пляжным отдыхом. Страна гордится самыми разными историческими достопримечательностями, среди которых – старые города, крепости и церковные памятники. В связи с пандемией доступ к ним еще может быть ограничен.
Для кубинского правительства крайне важна безопасность туристов. Власть еще не отменила, например, такое обязательное условие, как предъявление сертификатов о прохождении курса вакцинации. Путешественники, не сделавшие прививки, обязаны сдавать тесты на COVID-19 не менее чем за трое суток до прилета в страну. По прибытии на Кубу необходимо заполнить анкету, чтобы проинформировать о своем самочувствии.
ПЦР-тесты заменили на Кубе экспресс-тестированием. Иностранцам предлагают эту услугу в отелях, а результаты выдают в течение 15 минут. По словам члена президиума Альянса туристических агентств Алексана Мкртчяна, отказ от ПЦР-тестирования в аэропорту и в целом по всей Кубе получил положительную оценку.
«С 15 ноября разрешат полную загрузку отелей и тут же опустят цены на размещение, - сообщил Мкртчян. - Сейчас отель вынужден удерживать высокие цены, потому что он не может держать полную загрузку».