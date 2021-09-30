Эксперт: Эксперты указали на преимущества Кубы для российских туристов

Рост туристического потока на Кубу ожидается с 15 ноября 2021 года. Именно с этой даты разрешена полная загрузка отелей, сообщил официальный представитель консульства Хуан Карлос Эскалона.

Из заявления сотрудника консульства следует, что отели уже полностью готовы принимать постояльцев. Об этом пишет lenta.ru. «Iberostar планирует открытие всех отелей в кубинской столице», — заверил Эскалона. Куба – одно из приоритетных направлений для путешественников из России. Эксперты рассказали об очевидных преимуществах страны на Карибском море. Во-первых, это курортное государство открыто для путешественников из-за рубежа круглогодично. Во-вторых, весь календарный год на острове сохраняются очень ровные и приблизительно одинаковые погодные условия. На Кубе всегда тепло и постоянный купальный сезон. Куба действительно весьма популярна среди российских туристов. Многие выбирают для отдыха именно это направление, невзирая на расстояние и продолжительный перелет. Директор по развитию национальной сети туристических агентств OnlineTours.ru Игорь Блинов подчеркивает: Куба предлагает своим гостям огромное множество различных опций для пляжного туризма. Только официально зарегистрированных на территории государства пляжей несколько десятков, тогда как в целом их свыше 100. Популярный сервис TripAdvisor отмечает, что некоторые кубинские пляжи входят в один процент наилучших в мире по версии престижной премии Travellers' Choice 2021. В список попали Пилар, Варадеро и другие. Однако Куба манит иностранцев не только пляжным отдыхом. Страна гордится самыми разными историческими достопримечательностями, среди которых – старые города, крепости и церковные памятники. В связи с пандемией доступ к ним еще может быть ограничен. Для кубинского правительства крайне важна безопасность туристов. Власть еще не отменила, например, такое обязательное условие, как предъявление сертификатов о прохождении курса вакцинации. Путешественники, не сделавшие прививки, обязаны сдавать тесты на COVID-19 не менее чем за трое суток до прилета в страну. По прибытии на Кубу необходимо заполнить анкету, чтобы проинформировать о своем самочувствии. ПЦР-тесты заменили на Кубе экспресс-тестированием. Иностранцам предлагают эту услугу в отелях, а результаты выдают в течение 15 минут. По словам члена президиума Альянса туристических агентств Алексана Мкртчяна, отказ от ПЦР-тестирования в аэропорту и в целом по всей Кубе получил положительную оценку. «С 15 ноября разрешат полную загрузку отелей и тут же опустят цены на размещение, - сообщил Мкртчян. - Сейчас отель вынужден удерживать высокие цены, потому что он не может держать полную загрузку».

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