КПРФ в Ивановской области планирует возбудить уголовное дело против членов УИК

В Ивановской области в ходе сентябрьских выборов многие проголосовали за фракцию КПРФ. Согласно итогам голосования, разрыв между «Единой Россией» и коммунистами оказался совсем небольшим: 36,5% против 27,9% соответственно. При этом из-за многих фактов журналисты стали сомневаться в честной победе «Единой России».

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский стал флагманом избирательной кампании от единороссов. Как пишет издание newizv.ru, он пустил в ход «весь арсенал черных и серых политтехнологий». За несколько лет на посту главы региона Воскресенский никак особенно не проявил себя, отмечают журналисты. Но всем он запомнится как глава субъекта с одними из самых жестких введенных антиковидных мер. Так, туристы могли попасть в Ивановскую область только со свежей справкой о вакцинации или недавно перенесенным ковидом. Помимо этого, отдыхающие из других городов были вынуждены пребывать на двухнедельном карантине. Против ввода таких мер граждане собирались минимум 6 раз, организуя акции протеста. Но глава Ивановской области запретил проведение любых мероприятий, за исключением предвыборных собраний «Единой России». Представители СМИ рассказали о нестыковках в результатах голосования по одномандатному округу № 91 «Ивановский». До последнего лидером здесь была КПРФ. Еще вечером разрыв между ней и «Единой Россией» был незначительным, но к вечеру положение резко изменилось в пользу «партии власти». Представитель КПРФ на выборах Светлана Протасевич написала в соцсетях: «Грязь. Вранье, мерзость». По ее словам, коммунисты теперь будут добиваться реального уголовного наказания для многих членов УИК. Как отметил Денис Кан, член ТИК Фрунзенского района, в его районе у «Единой России» и КПРФ оказалось равное число голосов. Но в определенный момент на голосование по избирательному участку № 216 прибыли солдаты-срочники. В результате победила «Единая Россия» с перевесом в более чем 400 голосов. Однако на дополнительных выборах в Ивановской области победили коммунисты: Ложкина и Соснин. «В целом эта избирательная кампания прошла очень грязно. Нас давили и в информационном поле — в интернете», — рассказал Денис Кан. Журналисты «Новых Известий» считают, что непродуманные и непоследовательные действия властей региона вызвали спад доверия к «Единой России». У населения Ивановской области оставался лишь один выход — отдать голос за КПРФ. Как подчеркнули представители СМИ: чем грязнее выборы, тем больше людей проголосуют за оппозицию.

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