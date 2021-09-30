Мерзлякова обратилась к военному прокурору после гибели 2 солдат под Нижним Тагилом

Мерзлякова обратилась к военному прокурору после гибели 2 солдат под Нижним Тагилом
Мерзлякова обратилась к военному прокурору после гибели 2 солдат под Нижним Тагилом
Сегодня, 11:21ОбществоФото: личная страница Татьяны Мерзляковой в Instagram
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась к военному прокурору РВСН Андрею Попову. Она попросила разобраться с противоречивой информацией о гибели солдат-срочников в поселке Свободный под Нижним Тагилом.

Она отметила, что общественности интересна достоверная информация, пишет ТАСС.

Мерзлякова обеспокоена тем, что информация, поступающая из части, является противоречивой.

То солдат сбежал, то он отстал, непонятно вот это всё. Эти противоречивые показания и общественность волнуют. Мы должны чётко услышать, что случилось, почему случилась такая трагедия. Об этом написали обращение от моего имени прокурору Попову,рассказала омбудсмен.

Она добавила, что части числятся на хорошем счету и никаких обращений о том, что права военнослужащих не соблюдаются не поступало. На данный момент там работает московская комиссия. В ее состав входят военные следователи и прокуроры.

Напомним, 28 сентября стало известно о пропаже солдата-срочника под Нижним Тагилом. В результате он был найден мертвым у опоры ЛЭП. По предварительной информации, он пытался забраться на нее и получил удар током. На следующий день погиб еще один солдат. Он застрелился из табельного оружия перед нарядом.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
омбудсменЗАТО СвободныйНижний ТагилТатьяна Мерзлякова
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы