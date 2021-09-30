Мерзлякова обратилась к военному прокурору после гибели 2 солдат под Нижним Тагилом

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась к военному прокурору РВСН Андрею Попову. Она попросила разобраться с противоречивой информацией о гибели солдат-срочников в поселке Свободный под Нижним Тагилом.

Она отметила, что общественности интересна достоверная информация, пишет ТАСС. Мерзлякова обеспокоена тем, что информация, поступающая из части, является противоречивой. То солдат сбежал, то он отстал, непонятно вот это всё. Эти противоречивые показания и общественность волнуют. Мы должны чётко услышать, что случилось, почему случилась такая трагедия. Об этом написали обращение от моего имени прокурору Попову,рассказала омбудсмен. Она добавила, что части числятся на хорошем счету и никаких обращений о том, что права военнослужащих не соблюдаются не поступало. На данный момент там работает московская комиссия. В ее состав входят военные следователи и прокуроры. Напомним, 28 сентября стало известно о пропаже солдата-срочника под Нижним Тагилом. В результате он был найден мертвым у опоры ЛЭП. По предварительной информации, он пытался забраться на нее и получил удар током. На следующий день погиб еще один солдат. Он застрелился из табельного оружия перед нарядом. Комиссия Минобороны расследует череду смертей солдат в части под Нижним Тагилом

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