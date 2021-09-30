Смерть криминального авторитета и штурм спецназа. Итоги дня в Свердловской области

Из-за пропавших из квартиры джинсов пенсионерка из Екатеринбурга взяла в заложники беременную риэлтора и угрожала ей ножом. Накануне девушка пришла к ней с потенциальным покупателем. После ухода посетителей пожилая женщина обнаружила пропажу джинсов и подумала, что их украли именно они. Пенсионерка позвонила риэлтору и под надуманным предлогом пригласила к себе. В квартире она отобрала у девушки телефон и потребовала вернуть штаны, угрожая ножом. Мирно разрешить ситуацию смог хозяин джинсов, сын пенсионерки, который приехал вместе с супругом потерпевшей. Теперь за это преступление обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы.