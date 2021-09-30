Спецназ забрал девочку у прятавшего ее отца и вернул матери из Нижнего Тагила

Спецназ забрал девочку у прятавшего ее отца и вернул матери из Нижнего Тагила
Спецназ забрал девочку у прятавшего ее отца и вернул матери из Нижнего Тагила
Сегодня, 11:01ОбществоФото: 1MI
Судебные приставы, полиция и следователи взяли штурмом квартиру в Нижнем Тагиле и забрали у отца дочь. Он укрывал ее несколько месяцев. Девочка была передана матери.

Согласно решению суда, место жительства девочки было определено с матерью. Однако мужчина проигнорировал законные требования и скрывал местонахождение его и дочери, сообщает пресс-служба ГУФССП по Свердловской области.

В ходе розыскных мероприятий было установлено, что девочка не ходит в детский сад, а также не проходит плановые медобследования.

Розыск велся как в Нижнем Тагиле, так и Екатеринбурге, так как была информация о том, что отец переезжает с ребенком. Проверялись все возможные адреса.

В результате мужчина был найден в Академическом районе Екатеринбурга. Приставы незамедлительно выехали на адрес. Им удалось забрать ребенка и передать его матери. Это было в сентябре 2020 года.

Фото:пресс-служба ГУ ФССП по Свердловской области

Однако позднее женщина снова пришла за помощью, так как супруг забрал ребенка силой.

Исполнительное производство было возобновлено и заведено розыскное дело.

В результате мужчина с дочерью были найдены в Нижнем Тагиле. На место выехали представители органов опеки и психолог. Девочка была не в квартире, где отец проживал вместе с бабушкой, а этажом выше — у своего друга. После беседы отец вернул дочку матери.

Напомним, мужчина, завел для дочери страницу в Instagram, чтобы доказать следователям, что она жива, так как его начали подозревать в убийстве.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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