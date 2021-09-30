Суд в Тагиле за нарушения в пандемию наказал «Водоканал-НТ» устным замечанием

Суд в Тагиле за нарушения в пандемию наказал «Водоканал-НТ» устным замечанием
Суд в Тагиле за нарушения в пандемию наказал «Водоканал-НТ» устным замечанием
Сегодня, 13:13ОбществоАзиз КеримовФото: pixabay.com
Устное замечание вынес суд в адрес ООО «Водоканал-НТ» за нарушения обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения во время пандемии коронавируса.

Установлено, что организация не соблюдала обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека и отсутствие вредного воздействия факторов среды обитания на население. При этом нарушения зафиксированы в самый разгар пандемии коронавируса и период действия особых ограничительных мер. Решение Ленинского районного суда в Нижнем Тагиле было вынесено 27 сентября.

Напомним, ранее «Водоканал-НТ» получил штраф 301 тысячу рублей за слив сточных вод в ручей Безымянный в Черноисточинске под Нижним Тагилом. Сброс неочищенных сточных вод осуществлялся из пластиковой трубы.

А позже по результатам проверки Роспотребнадзора выяснилось, что за год качество очистки воды в Верхне-Выйском и Черноисточинском прудах не улучшилось.

Сюжеты:
ЭкологияНижний ТагилЭксклюзив
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