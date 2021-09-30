Суд в Тагиле за нарушения в пандемию наказал «Водоканал-НТ» устным замечанием

Установлено, что организация не соблюдала обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека и отсутствие вредного воздействия факторов среды обитания на население. При этом нарушения зафиксированы в самый разгар пандемии коронавируса и период действия особых ограничительных мер. Решение Ленинского районного суда в Нижнем Тагиле было вынесено 27 сентября.
Напомним, ранее «Водоканал-НТ» получил штраф 301 тысячу рублей за слив сточных вод в ручей Безымянный в Черноисточинске под Нижним Тагилом. Сброс неочищенных сточных вод осуществлялся из пластиковой трубы.
А позже по результатам проверки Роспотребнадзора выяснилось, что за год качество очистки воды в Верхне-Выйском и Черноисточинском прудах не улучшилось.