Суд в Тагиле за нарушения в пандемию наказал «Водоканал-НТ» устным замечанием

Установлено, что организация не соблюдала обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека и отсутствие вредного воздействия факторов среды обитания на население. При этом нарушения зафиксированы в самый разгар пандемии коронавируса и период действия особых ограничительных мер. Решение Ленинского районного суда в Нижнем Тагиле было вынесено 27 сентября.