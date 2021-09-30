Тагильчанин построил каменный пруд, расписал квартиру и украсил подъезд

О пруде во дворе с управляющей компанией мужчина договорился еще год назад, но был занят - уехал на север работать. Строительство пруда начал в конце июня, когда пошел в отпуск. На отложенные деньги закупил цемент, клей и штукатурку, которые обошлись в 10 тысяч рублей.