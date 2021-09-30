Тагильчанин построил каменный пруд, расписал квартиру и украсил подъезд

Идею соседа сделать водоем во дворе поддержали управляющая компания и местные жители. Сотрудники УК привезли землю и камни, а жильцы стали приносить из садов саженцы редких кустарников и деревьев.
Мысль возникла, когда для творчества закончилось место в однокомнатной квартире, где потолок и стены мужчина расписал пейзажами.
Просто однажды посмотрел из окна на рябиновый двор. Думаю: скучно — одна рябина, говорит Валерий.
Оформил Валерий и этаж подъезда: стены выложил декоративными камнями, разрисовал лифт и щиток, пол застелил линолеумом и поменял потолок. Добавил декоративное освещение в виде кованых железных рук, которые держат факелы с красными огнями. По словам его жены, ранее необычные светильники находились в их квартире над камином и пугали ее своим видом.
На ремонт этажа тагильчанин потратил полтора года, так как искал необычные камни. Расходные материалы — штукатурку и клей закупал на собственные средства.
Вез камни со всей Свердловской области, увижу красивый — заберу с собой, делится он.
О пруде во дворе с управляющей компанией мужчина договорился еще год назад, но был занят - уехал на север работать. Строительство пруда начал в конце июня, когда пошел в отпуск. На отложенные деньги закупил цемент, клей и штукатурку, которые обошлись в 10 тысяч рублей.
Сэкономил на обедах. Им же на работе определенную сумму выдавали, а он ее не всю тратил,говорит с улыбкой его жена.
За два дня мужчина выкопал яму, затем сделал «подушку» из крупного щебня. Опалубку сконструировал из подручных материалов — пластиковых панелей, а армирующую сетку сплел из упаковочных пакетов и ленты.
Пластиковая арматура не ржавеет, не гниет, не боится перепадов, да и сломать ее сложно, сказал Валерий.
Естественную форму водоему он сделал при помощи непрерывной заливки: сначала залил бетон в опалубку, затем подождал, когда тот немного застынет. После убрал пластиковые панели и снова налил бетон.
Так и бегал до самой ночи,говорит он.
Основание у пруда мужчина сделал ступенчатое, так как пытался повторить форму карьера, который роют по спирали. Высокие стенки сделал для безопасности детей и от непрошеных гостей, затем обложил пруд плиткой, затер штукатуркой. Мелкие камни для декора Валерий возил на тачке с ближайших дворов.
Обычно делается небольшой бортик, чтоб лучше смотрелось, но от непрошеных гостей пришлось сделать высокие.
Больше всего Валерий переживает за сохранность водоема, говорит, уже во время стройки дети норовили залезть внутрь, потрогать стенки и потоптаться по клумбе. Летом пруд наполнится водой, поэтому он должен быть защищен от посторонних лиц. Для этого вокруг водоема тагильчанин сделал клумбу и посадил колючий шиповник.
Художественного образования у Валерия нет. С детства он увлекался живописью, рисовал картины для друзей и знакомых.
Учителя уговаривали меня пойти в художественную школу учиться, но я не пошел, там же все по шаблону, сказал он.
Работает тагильчанин на стройке, творчеством занимается для души, говорит, для него это лучший отдых. Также в свободное время садит необычные деревья в близлежащих лесах. Саженцы покупает на ярмарках, собирает семена редких растений.
Лучший отдых — это смена деятельности.
Облагородил тагильчанин и территорию двора, где посадил редкие кустарники и деревья. Здесь растут канадский клен, фундук, можжевельник, пихта, несколько дубков, дикий абрикос, лещина. Также есть китайский лимонник и девичий виноград.
Красуется во дворе морозоустойчивая катальпа прекрасная — растение родом из Северного Китая, летом на нем появятся крупные белые цветы. Также по заказу жены Валерий посадил лаванду, саженцы которой приобрел на ярмарке.
Радует, что молодые романтики плохо разбираются в растениях, надеемся, не сорвут, смеется пара.