Три лучшие медсестры выбраны в Свердловской области

Мероприятие проходило в Свердловской областном колледже. Медсестры выполняли тестовые задания, а также практические, например, выявляли факторы риска развития неинфекционных заболеваний, показывали знание правил оказания первой помощи при коронарном синдроме, а также остром нарушении кровообращения или сердечной недостаточности. Также ими была проведена диспансеризация взрослых, сообщает департамент информационной политики.
По словам замминистра здравоохранения региона Ирены Базите, данные специалисты лучше всего справились со своими обязанностями. На данный момент активно проводится реабилитация и диспансеризация тех, кто переболел коронавирусом и, по словам Базите, не последнее место в этом деле занимают медсестры.