Три лучшие медсестры выбраны в Свердловской области

По словам замминистра здравоохранения региона Ирены Базите, данные специалисты лучше всего справились со своими обязанностями. На данный момент активно проводится реабилитация и диспансеризация тех, кто переболел коронавирусом и, по словам Базите, не последнее место в этом деле занимают медсестры.