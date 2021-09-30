У Уральской биеннале планируется появление постоянной площадки

У Уральской биеннале планируется появление постоянной площадки
У Уральской биеннале планируется появление постоянной площадки
Сегодня, 19:05ОбществоФото: 1MI
Уральская индустриальная биеннале может обзавестись постоянной площадкой в Екатеринбурге. Данный вопрос организаторы обсуждают с властями Свердловской области.

По словам комиссара Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алисы Прудниковой, уже много лет обдумывается перспектива создания постоянной площадки. На данный момент организация уже провела встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. По словам Прудниковой, конструктивистский комплекс НИИ Охраны материнства и младенчества изучается как возможный вариант для исполнения поставленной цели, сообщает ТАСС.

Отмечается, что Куйвашев поддержал предложение и поручил найти для индустриальной биеннале постоянную площадку. Об этом заявила заместитель регионального министра культуры Юлия Прыткова.

Напомним, в конце августа организаторы мероприятия Уральской биеннале рассказали о причинах проведения одной из выставок в екатеринбургском цирке. Они уверены, что такое решение станет первым шагом к обсуждению того, какой в будущем будет площадка.

Сюжеты:
Екатеринбург
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