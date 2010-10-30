На митинг в поддержку Егора Бычкова вышло около 1000 жителей Нижнего Тагила (фото)

На площади перед КДК «Современник» собралось около 1000 человек. Вмитинге принимали участие представители общественных организаций НижнегоТагила, глава екатеринбургского фонда «Город без наркотиков» ЕвгенийРойзман, адвокат Бычкова Анастасия Удеревская и активисты общественныхдвижений из Невьянска и Кушвы.

Евгений Ройзман высказал уверенность в действенности митингов ивозможности их влияния на ход дела Бычкова. «Власть вынужденакорректировать свои решения в соответствии с мнением общественности. Нипо одному делу в истории новой России не было такой всенароднойподдержки», - заявил Ройзман.

Между тем, как сообщила адвокат Бычкова Анастасия Удеревская, на 3ноября назначено рассмотрение кассации по делу Бычкова. В зависимости отрешения Свердловский областного суда будет понятна дальнейшая судьбанаркоборца: либо приговор будет утвержден, либо Егора выпустят насвободу. «Те доказательства, которые были положены в основу приговора,не могут свидетельствовать о виновности Бычкова, - уверена АнастасияУдеревская. – Мы будем надеяться на оправдание».

Стало известно, что сторона обвинения продолжает искать свидетелей,способных дать показания против Бычкова. По словам Удеревской, не такмного реабилитантов прошло через центр Бычкова за полгода его работы,чтобы можно было найти еще новых потерпевших. «Если тагильскийпрокурор Кузнецова никак не может остановиться, то может вышестоящееруководство объяснит, что надо задуматься, сделать выводы, чтобы неостаться без работы», - добавила адвокат.