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На митинг в поддержку Егора Бычкова вышло около 1000 жителей Нижнего Тагила (фото)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На митинг в поддержку Егора Бычкова вышло около 1000 жителей Нижнего Тагила (фото)

30 октября 2010, 18:23Общество
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