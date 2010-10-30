ВУЗ-банк увеличил лимит экспресс-овердрафта для малого бизнеса

Экспресс-овердрафт по расчетному счету создан специально для предприятий малого и среднего бизнеса. Доступным овердрафт делает то, что для его оформления не требуется история обслуживания в Банке. Лимиты кредитования рассчитываются, исходя из выручки заемщика, с учетом общей платежеспособности бизнеса, и не зависят от оборота средств на расчетном счете клиента. Таким образом, краткосрочным возобновляемым кредитованием в ВУЗ-банке могут воспользоваться предприятия, у которых нет больших постоянных поступлений по расчетному счету.

Подключение услуги экпресс-овердрафт в ВУЗ-банке занимает не более двух дней и не требует подготовки каких-либо специальных документов. В результате клиент даже при недостаточности денежных средств на расчетном счете может в любое время произвести все срочные платежи – арендная плата, зарплата сотрудникам и др.,-а также снять необходимую сумму наличными.