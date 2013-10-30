Безопасность детей в каникулы – ответственность ГИБДД Нижнего Тагила (ФОТО)

Итак, одно мероприятие прошло в большом зале дворца, где собрались воспитанники детских домов города и учащиеся школ Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа. Помимо бесед о безопасном поведении на дороге особого внимания был удостоен Василий Шахматов – молодой человек выпустился из детского дома №6 и теперь учится в Нижнетагильском техникуме металлообрабатывающих производств и сервиса.

Дело в том, что Василий стал победителем в конкурсе «Добрая дорога детства», за что начальник отделения пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт лично вручил ему подарок и объявил благодарность.

Второе же мероприятие прошло в кабинете робототехники, где учащиеся демонстрировали свои знания ПДД. Лучшие, в том числе победители олимпиад, получили грамоты, а остальные участники – плакаты с расписанием уроков, которые будут напоминать ребятам о безопасности на дороге.

Фото Отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.