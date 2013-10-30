Безопасность детей в каникулы – ответственность ГИБДД Нижнего Тагила (ФОТО)
В Нижнем Тагиле на площадке ГДДЮТ прошли два мероприятия, посвященные безопасности дорожного движения. К слову, сейчас тагильские школьники на каникулах, поэтому самое время еще раз напомнить им главные правила жизни.
Итак, одно мероприятие прошло в большом зале дворца, где собрались воспитанники детских домов города и учащиеся школ Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа. Помимо бесед о безопасном поведении на дороге особого внимания был удостоен Василий Шахматов – молодой человек выпустился из детского дома №6 и теперь учится в Нижнетагильском техникуме металлообрабатывающих производств и сервиса.
Дело в том, что Василий стал победителем в конкурсе «Добрая дорога детства», за что начальник отделения пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт лично вручил ему подарок и объявил благодарность.
Второе же мероприятие прошло в кабинете робототехники, где учащиеся демонстрировали свои знания ПДД. Лучшие, в том числе победители олимпиад, получили грамоты, а остальные участники – плакаты с расписанием уроков, которые будут напоминать ребятам о безопасности на дороге.
Фото Отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
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