Британцы подготовят Land Rover Defender для ралли

В новой моносерии будут участвовать короткобазные Land Rover Defender 90, оснащенные модернизированным 2,2-литровым четырехцилиндровым дизелем. Мощность и крутящий момент агрегата были увеличены со 122 лошадиных сил и 360 Нм до 170 сил и 450 Нм соответственно. Участники соревнования смогут купить такие автомобили только у компании Bowler. Выставлять на гонки другие машины будет запрещено.

Раллийные внедорожники получат дополнительную защиту порогов, передней части кузова и днища, а также модернизированную подвеску с новыми пружинами и амортизаторами. Кроме того, автомобили станут комплектоваться стандартными шестиступенчатыми механическими коробками передач, легкосплавными 18-дюймовыми колесными дисками с шинами Kumho, каркасом безопасности, системой пожаротушения и гоночными сиденьями с шеститочечными ремнями безопасности.

Несмотря на все доработки, такие «Дэфендеры» по-прежнему можно будет использовать на дорогах общего пользования.

Внедорожники соответствуют требованиям Международной автоспортивной федерации (FIA), благодаря чему их владельцы смогут участвовать и в других ралли-рейдах, а сама моносерия поддерживается фирмой-организатором марафона «Дакар» ASO (Amaury Sport Organisation).

Стоимость раллийных Land Rover Defender составит 50 тысяч фунтов стерлингов (58,5 тысячи евро). Участие в соревновании обойдется еще в 10 тысяч фунтов (11,7 тысячи евро) для опытных участников и 14 тысяч фунтов (16,3 тысячи евро) для новичков. В последнем случае в цену входит обучение для пилота и штурмана, необходимое для получения специальной гоночной лицензии.

За доплату компания Bowler предложит помощь в доставке и хранении автомобилей, а также техническую помощь собственных механиков.