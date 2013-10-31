Депутаты предлагают штрафовать за агрессивное поведение на дороге

Напомним, что депутаты уже вносили законопроект о штрафах за агрессивное вождение, но в январе Госдума отклонила его из-за отсутствия термина «агрессивное вождение» в ПДД. В конце марта премьер Дмитрий Медведев поручил МВД и Минюсту решить вопрос о введении ответственности за опасное и неосторожное вождение. Теперь, пояснил Нилов, депутаты существенно переработали свою инициативу.

Законопроектом предлагается ввести штраф от 2,5 тысяч до 5 тысяч рублей за умышленное создание водителем помех при управлении транспортным средством, повлекшее угрозу возникновения аварийной ситуации или угрозу безопасности других участников дорожного движения. К таким действиям относятся опасное маневрирование или перестроение по полосам движения, резкое торможение, в том числе совершаемое после ускорения или замедления, опасное приближение к впереди движущемуся транспортному средству с последующим движением в непосредственной близости от него.