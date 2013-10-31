Депутаты предлагают штрафовать за агрессивное поведение на дороге
Депутаты ЛДПР подготовили законопроект о введении штрафа до 5 тысяч рублей за так называемое агрессивное вождение, то есть опасное маневрирование при управлении автомобилем, повлекшее угрозу ДТП, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из авторов документа Ярослава Нилова.
Напомним, что депутаты уже вносили законопроект о штрафах за агрессивное вождение, но в январе Госдума отклонила его из-за отсутствия термина «агрессивное вождение» в ПДД. В конце марта премьер Дмитрий Медведев поручил МВД и Минюсту решить вопрос о введении ответственности за опасное и неосторожное вождение. Теперь, пояснил Нилов, депутаты существенно переработали свою инициативу.
Законопроектом предлагается ввести штраф от 2,5 тысяч до 5 тысяч рублей за умышленное создание водителем помех при управлении транспортным средством, повлекшее угрозу возникновения аварийной ситуации или угрозу безопасности других участников дорожного движения. К таким действиям относятся опасное маневрирование или перестроение по полосам движения, резкое торможение, в том числе совершаемое после ускорения или замедления, опасное приближение к впереди движущемуся транспортному средству с последующим движением в непосредственной близости от него.