Госжилинспекция проводит проверку управляющих компаний Нижнего Тагила

Участники пресс-конференции рассказали о проверке, которую с помощью областной прокуратуры и муниципалитета ведет сейчас в Нижнем Тагиле государственная жилищная инспекция. Уже первые результаты, по информации начальника управления ГЖИ, указывают на большое количество просчетов в деятельности 12 крупных управляющих компаний Нижнего Тагила. Так, в работе семи из них обнаружено более 1250 нарушений. А некоторые коммунальщики прямо противодействуют проводимой проверке. Помогает, по словам Алексея Россолова, то, что за проблему взялись сообща: «Мы видим реальную поддержку со стороны Главы города, администрации. Мы сами их поддерживаем. Это даст реальные результаты».

Фотографии с официального сайта города

В свою очередь Сергей Носов подчеркнул:

По поведению руководства отдельных управляющих компаний можно судить, насколько ситуация в этой сфере в настоящее время запущена. Механизмы воздействия на нарушителей есть. Они достаточны для того, чтобы при наличии воли добиться результатов. Мы будем их применять и наведем порядок.

Григорий Чесноков отметил, что в Свердловской области в этом году уже было заведено 18 уголовных дел в отношении недобросовестных руководителей управляющих компаний, и в Нижнем Тагиле такая практика есть. Он также предположил, что по итогам текущей проверки могут появиться новые уголовные дела.