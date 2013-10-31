Honda начала продажи нового поколения минивэна Odyssey в Японии

Так что несмотря на небольшую общую высоту (1,7 метра), Одиссей предлагает не меньше вертикального пространства в салоне, чем конкуренты.

Различные бонусы нового интерьера можно перечислять долго — все-таки он является самым важным критерием при выборе автомобиля этого класса, поэтому Хонда здесь расстаралась. Возьмите, к примеру, кресла второго ряда в топовых модификациях — натуральный премиум-класс.

Во всех комплектациях Odussey оборудован 4-цилиндровым бензиновым двигателем объемом 2,4 литра марки K24W. На базовых модификациях с передним приводом он настроен на 175 л.с. при 6200 об/мин и 225 Нм при 4000 об/мин. В комплектации Absolute ДВС дополнен системой прямого впрыска топлива, соответственно, показатели его повыше: 190 л.с. при 6400 об/мин и 237 Нм при 4000 об/мин. Привод может быть полным, но трансмиссия — только вариатор (для «Абсолюта» есть ручной режим выбора 7 псевдопередач).

Базовая версия Odyssey B оценивается в 2,5 млн иен, что в переводе на рубли составит около 810 тысяч. Самый дорогостоящий вариант — Absolute EX на 8 посадочных мест — стоит 3,73 млн, то есть 1,21 млн рублей.