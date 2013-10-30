«МегаФон» и «Лаборатория Касперского» предупреждают о программах, ворующих деньги с кредитных карт

Компания «МегаФон» и «Лаборатория Касперского» сообщают об увеличении случаев заражения мобильных телефонов на базе Android вредоносным программным обеспечением (ПО), которое переводит мошенникам деньги с банковских карт абонентов.

Впервые вредоносное ПО с подобным функционалом было обнаружено «Лабораторией Касперского» летом этого года. Новая угроза позволяла быстро и незаметно выудить у ничего не подозревающей жертвы значительную сумму денег. В отличие от своих собратьев этот новый SMS-троянец предоставлял своим хозяевам возможность хищения денег не с мобильного, а с банковского счета жертвы. Мошенники рассылали владельцам мобильных устройств сообщения с гиперссылками. Пройдя по ссылке, пользователь скачивал себе вредоносную программу, которая способна без участия абонента запрашивать баланс, пополнять счет с банковской карты, если она привязана к номеру, и далее выводить денежные средства с лицевого счета абонента на электронные кошельки злоумышленников.

В конце сентября был обнаружен новый троянец с подобным функционалом, нацеленный на клиентов того же крупного банка. Этот троянец также ориентирован на кражу денег с банковского счета жертвы. В первую очередь он отправляет SMS-BALANCE на «короткий» номер банка, затем ждет команды от сервера о переводе некой суммы со счета.

«Злоумышленники постоянно разрабатывают модификации троянцев, большая часть которых приходится на Россию. В этот раз мошенники создали нового троянца с похожим функционалом. Пользователь даже не догадывается о том, что его телефон заражен, и с его счета списываются средства, так как зловред полностью удаляет входящие SMS-уведомления от банка. Узнать о наличии угрозы в телефоне можно только с помощью антивирусного программного обеспечения или путем постоянного отслеживания транзакций по своему банковскому счету, - отмечает директор по предотвращению мошенничества Сергей Хренов, «МегаФон». - Я хотел бы предупредить клиентов «МегаФона» о возникшей угрозе и посоветовать обновить антивирусное ПО, а также не проходить по ссылкам в сообщениях и не закачивать в свой смартфон программы из непроверенных источников».

«В этом году мы наблюдаем рост вредоносного ПО, нацеленного на кражу банковских данных. Если раньше мы обнаруживали в среднем 3-4 зловреда для ОС Android такого рода в месяц, то только в сентябре 2013 нами задетектировано 250 различных модификаций банковских зловредов. На конец 2012 года нами было обнаружено 64 банковских зловреда, а на данный момент их уже почти 750, что говорит о более чем десятикратном росте, – отмечает Роман Утечек, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского». - В случае с последним троянцем, нацеленным на клиентов одного из крупнейших российских банков, на наш взгляд, мошенники только примериваются для того, чтобы в ближайшее время сделать массовую рассылку вредоносного ПО».