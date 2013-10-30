Nissan X-Trail от автоцентра КОНКОРД – полный привод всего от 940 000 руб.

мы рады сообщить вам о новых условиях покупки внедорожника Nissan X-Trail!

Маневренный, практичный и просторный Nissan X-Trail.

Теперь выгода на все комплектации составляет

120 000 рублей

Дополнительное оборудование в подарок на комплектации SE и LE на сумму

70 000 рублей

Будем рады видеть вас в нашем автоцентре!