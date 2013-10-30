Nissan X-Trail от автоцентра КОНКОРД – полный привод всего от 940 000 руб.
30 октября 2013, 10:40ОбществоПолина
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Уважаемые клиенты, мы рады сообщить вам о новых условиях покупки внедорожника Nissan X-Trail! Маневренный, практичный и просторный Nissan X-Trail.
мы рады сообщить вам о новых условиях покупки внедорожника Nissan X-Trail!
Маневренный, практичный и просторный Nissan X-Trail.
Теперь выгода на все комплектации составляет
120 000 рублей
Дополнительное оборудование в подарок на комплектации SE и LE на сумму
70 000 рублей
Будем рады видеть вас в нашем автоцентре!
Подробности у менеджеров отдела продаж, по т. (3435) 44-70-55 и на сайте www.concord-ural.ru
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