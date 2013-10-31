Новый кроссовер от Chery пошёл в серию

Как сообщал сайт 5koleso.ru ранее, премьерный показ Chery Tiggo 5 состоится уже в конце следующего месяца в рамках моторшоу в Гуанчжоу. Вскоре после дебюта новинка появится у «поднебесных» дилеров Chery. О возможности экспортных поставок нового кроссовера пока что не сообщалось.