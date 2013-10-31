Новый кроссовер от Chery пошёл в серию
31 октября 2013, 03:37ОбществоРОман БОТов
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Китайский автомобилестроитель Chery дал старт серийному производству новой кроссовер-модели Tiggo 5 – автомобиля, который в модельной линейке производителя будет стоять «на голову выше» хорошо известного россиянам Tiggo. Свежие снимки новинки, сделанные непосредственно на заводе компании, «разлетелись» по просторам Сети.
Как сообщал сайт 5koleso.ru ранее, премьерный показ Chery Tiggo 5 состоится уже в конце следующего месяца в рамках моторшоу в Гуанчжоу. Вскоре после дебюта новинка появится у «поднебесных» дилеров Chery. О возможности экспортных поставок нового кроссовера пока что не сообщалось.
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