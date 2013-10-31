Opel Astra нового поколения дебютирует в 2015 году

Ожидается, что новинка получит стилистические черты концепт-кара Monza, показанного в сентябре на Франкфуртском автосалоне и призванного продемонстрировать то, как будут выглядеть будущие серийные модели «Опеля».

Новая «Астра» обзаведется трехцилиндровым 115-сильным турбомотором объемом один литр, который позволит модели конкурировать с модификацией Ford Focus, оснащенной двигателем 1.0 семейства EcoBoost. Кроме того, в линейку силовых установок модели войдут новые 1,6-литровые бензиновые и дизельные варианты, развивающие 170 и 136 лошадиных сил соответственно.