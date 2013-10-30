Отчеты в Пенсионный фонд принимаются уже месяц, а отчиталась только половина работодателей Нижнего Тагила
30 октября 2013, 11:15Общество
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С 1 октября в Нижнем Тагиле Пенсионный фонд принимает отчеты по страховым взносам за 9 месяцев 2013 года. Прием продлится вплоть до 15 ноября и за это время должны успеть отчитать порядка 4000 страхователей. На сегодняшний день с процедурой справились только 3992 работодателя.
Все формы документов по страховым взносам и персонифицированному учету, программы для их подготовки размещены на официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации в разделе «Работодателям». Также их можно получить в территориальных органах ПФР по месту регистрации страхователя.
В связи с предстоящим ноябрьским праздником (4 ноября – День народного единства) специалисты рекомендует не откладывать представление отчетности на последние дни. Напоминаем, что непредставление в установленные сроки либо представление неполных или недостоверных сведений грозит страхователям финансовыми санкциями.
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