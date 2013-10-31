Самую быструю `Панамеру` сделали мощнее

Отдачу 4,8-литрового двигателя V8 удалось увеличить с 550 до 570 лошадиных сил благодаря двум новым турбонагнетателям с увеличенными компрессорами, увеличению давления впрыска, а также новым поршням из алюминиевого сплава с другими поршневым кольцами.

Динамические показатели обновленной «Панамеры» Turbo S остались прежними – хэтчбек набирает первую «сотню» за те же 3,8 секунды, что и раньше. Максимальная скорость – 308 километров в час.

Как и менее мощные обновленные варианты хэтчбека, представленные ранее, внешне Panamera Turbo S отличается от предшественника иным передним и задним бампером, увеличенными воздухозаборниками и другими светодиодными фарами головного света. Кроме того, место для крепления номерного знака сзади переместилось на бампер.

В список стандартного оснащения новинки входит адаптивная подвеска PASM с тремя вариантами настройки жесткости (Comfort, Sport и Sport Plus), система контроля вектора тяги PTV Plus с электронноуправляемой задней межколесной блокировкой, а также система подавления кренов. Кроме того, базовая версия Panamera Turbo S предусматривает керамические тормозные диски.