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Тагильчане, перепрограммирование электросчетчиков продлено до 1 июня 2014 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане, перепрограммирование электросчетчиков продлено до 1 июня 2014 года

30 октября 2013, 11:30Общество
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