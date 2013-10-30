Тагильчане, перепрограммирование электросчетчиков продлено до 1 июня 2014 года

Напоминаем, перепрограммированию подлежат лишь приборы учета, на которых осуществляется автоматический переход времени (как правило, это приборы, выпущенные до 2011 года). Кстати, в паспорте счетчика должно быть указано, установлен или нет в вашем приборе автоматический переход времени. Если в документе такая запись отсутствует, перепрограммировать его не нужно.

Отметим, что для проведения соответствующих работ потребители вправе обратиться к представителю гарантирующего поставщика, управляющей компании или ТСЖ, сбытовой или сетевой компании. К выполнению данного вида работ также может быть привлечена любая квалифицированная электротехническая подрядная организация, имеющая лицензию.

Цена за услугу перепрограммирования прибора учета, к сожалению, не подлежит государственному регулированию, у разных организаций она может отличаться. Вместе с тем, снизить расходы можно, организовав централизованное перепрограммирование (например, для нескольких подъездов, нескольких многоквартирных домов и т.д.). После перепрограммирования прибор учета требуется вновь опломбировать и поставить на учет, сообщает Управление пресс-службы и информации Правительства Свердловской области.