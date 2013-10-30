TagilCity.ru вновь вошел в рейтинг самых цитируемых СМИ Свердловской области
30 октября 2013, 12:05Общество
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Впервые в подобный рейтинг* городской портал TagilCity.ru вошел еще в первом квартале 2013 года, попав на 28 место. Отметим, что это пока единственное СМИ Нижнего Тагила, которое находится в ТОП-25 самых цитируемых в области.
Нижний Тагил за последний год серьезно изменился, и вместе с ним меняется и TagilCity.ru - каждый посетитель заметил, что все больше значимых для страны и мира событий проходят и в Нижнем Тагиле.
Это и эстафета Олимпийского огня в России, и всемирно известная Выставка вооружения, и выступления летающих лыжников мирового уровня.
А вот и сводная таблица по итогам анализа СМИ за 3 квартала 2013 года:
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Tagilcity.ru
Интернет
17,00
24
*рейтинг составляет компания «Медиалогия».
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