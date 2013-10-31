У `Фиата` появилися собственный производитель дизелей
У концерна Fiat появилась собственная компания по выпуску дизельных двигателей. Производитель выкупил у General Motors 50 процентов акций итальянского предприятия VM Motori, доведя свою долю в нем до 100 процентов. Сумма сделки составила 34,1 миллиона евро. Об этом сообщает Automotive News.
Концерн General Motors приобрел фирму VM Motori в 2007 году для разработки новых дизельных двигателей. В 2010-м в число акционеров вошел «Фиат», а в соглашении между двумя производителями было прописано право на использование опциона, касающегося продажи 50 процентов акций VM Motori. Им и решили воспользоваться в GM. Передача пакета ценных бумаг должна произойти до конца года.
На данный момент VM Motori собирает дизельные моторы для внедорожников Jeep Grand Cherokee и Wrangler, а также для пикапа Ram 1500. Кроме того, предприятие делает двигатели для морских судов. Сейчас VM Motori выпускает до 90 тысяч моторов в год.
Ранее Fiat также приобрел дополнительные 3,3 процента акций американского автопроизводителя Chrysler, увеличив свою долю до 68,49 процента. При этом у Fiat есть опцион, который позволяет до июля 2014 года увеличить свой пакет ценных бумаг в «Крайслере» до 75 процентов.