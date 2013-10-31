У `Фиата` появилися собственный производитель дизелей

Концерн General Motors приобрел фирму VM Motori в 2007 году для разработки новых дизельных двигателей. В 2010-м в число акционеров вошел «Фиат», а в соглашении между двумя производителями было прописано право на использование опциона, касающегося продажи 50 процентов акций VM Motori. Им и решили воспользоваться в GM. Передача пакета ценных бумаг должна произойти до конца года.

На данный момент VM Motori собирает дизельные моторы для внедорожников Jeep Grand Cherokee и Wrangler, а также для пикапа Ram 1500. Кроме того, предприятие делает двигатели для морских судов. Сейчас VM Motori выпускает до 90 тысяч моторов в год.