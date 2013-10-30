В Екатерининском зале Кремля наградили тагильчанку – отныне народного учителя России
Накануне на торжественном приеме в Екатерининском зале Кремля наградили более 50 человек со всей страны. Ордена, медали и почетные звания получили актеры, режиссеры, бизнесмены и учителя.
Церемонию вел президент страны Владимир Путин, и во время награждения учителя из Нижнего Тагила Татьяны Игошиной отметил для себя ее ответное слово. Наш педагог мудро заметила, что учителя процентов на 50% занимаются благотворительностью, и эти слова Владимир Владимирович даже повторил в завершении вечера.
Напомним, Татьяна Игошина трудится в школе №61, преподает физику. Почетное звание «Народного учителя России» ей присвоили 4 октября, и такое событие в нашем городе впервые за последние 30 лет.
Добавим, также награды получили режиссер Юрий Любимов, актриса Инна Чурикова, Чулпан Хаматова, актер Александр Збруев. Компанию им составили и представители крупного бизнеса, например, Алишер Усманов, а также люди непубличных профессий — офицеры, представители благотворительных организаций, даже дояр из Якутии.
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