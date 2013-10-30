В Екатерининском зале Кремля наградили тагильчанку – отныне народного учителя России

Церемонию вел президент страны Владимир Путин, и во время награждения учителя из Нижнего Тагила Татьяны Игошиной отметил для себя ее ответное слово. Наш педагог мудро заметила, что учителя процентов на 50% занимаются благотворительностью, и эти слова Владимир Владимирович даже повторил в завершении вечера.