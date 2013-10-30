«World of Tanks» в Нижнем Тагиле: принимаются заявки на участие в открытом чемпионате!

«World of Tanks» – многопользовательская компьютерная игра, полностью посвященная бронированным машинам середины XX века. У игроков есть возможность плечом к плечу сражаться с поклонниками стальных гигантов со всех уголков планеты, отстаивая свои претензии на мировое танковое господство.

Однако даже самые сильные игроки не смогут добиться успеха в одиночку. В «World of Tanks» все решает коллектив, а победа достигается за счет слаженной работы команды, где каждому игроку отводится своя роль. Большую популярность обрела эта игра среди жителей всего мира!

Первый чемпионат пройдет при поддержке компаний «Трилайн» и ЗАО «Тагнет», а судить соревнования будет «Быстрый слив» - команда-победитель чемпионата «Уральская сталь» 2013 года. Призовой фонд игры предоставляют компании Wargaming.net, «Трилайн» и ЗАО «Тагнет», а по результатам чемпионата планируется создание Студенческой Лиги.

Заявки на участие отправлять на почту организаторам с пометкой «Чемпионат». Вопросы и пожелания можно отправлять на почту Дмитрию Александровичу или по телефону (3435) 25-65-11, 8-922-219-22-11. Положение о проведении Чемпионата, а также форму заявки можно скачать в группе ОДМО «Первые» ВКонтакте в разделе Документы.