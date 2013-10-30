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«World of Tanks» в Нижнем Тагиле: принимаются заявки на участие в открытом чемпионате!
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«World of Tanks» в Нижнем Тагиле: принимаются заявки на участие в открытом чемпионате!

30 октября 2013, 16:10Общество
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