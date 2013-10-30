Закрывать «Гору Белую» под Нижним Тагилом не будут

Свердловской области принадлежало 72 процента предприятия, остальная доля была в собственности банкротящегося ОАО. В 2013 году власти приняли решение о приватизации комплекса, в итоге на предусмотренные в бюджете средства регион выкупил акции у банкротящегося предприятия для консолидации пакета. Таким образом, горнолыжный комплекс стал принадлежать области.

Это общество ежемесячно выплачивает аренду в 3 млн руб. правительству области. Чтобы этот платеж не совершался, общество будет ликвидировано. При этом комплекс как был, так и останется в собственности правительства Свердловской области пояснили в пресс-службе МУГИСО.

Земля принадлежала ОАО, а сам комплекс – госучереждению, которое курирует минспорта. На аренду земли в год приходилось тратить порядка 3 миллионов рублей. Пункт о ликвидации комплекса в программе «Об утверждении программы управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов», представленной сегодня правительству, предусматривает лишь формальные моменты, чтобы упросить процесс и избежать лишних расходов. Фактически, ликвидировано ОАО, а не предприятие как таковое.