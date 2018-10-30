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500 тыс. руб. штрафа: коммерческая организация Екатеринбурга осуждена за дачу взятки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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500 тыс. руб. штрафа: коммерческая организация Екатеринбурга осуждена за дачу взятки

Сегодня, 13:43ОбществоФото: pixabay.com
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