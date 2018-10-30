500 тыс. руб. штрафа: коммерческая организация Екатеринбурга осуждена за дачу взятки
Сегодня, 13:43ОбществоФото: pixabay.com
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ООО «Производственный участок противопожарных работ» выплатит 500 тысяч рублей за дачу взятки в размере 30 тысяч рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Установлено, что в июне 2018 года ООО «Производственный участок противопожарных работ» предприняло попытку ускорить процесс проведения испытаний коврового напольного покрытия и получения гарантированного положительного результата по заявке организации. Для этого начальнику сектора исследовательских и испытательных работ ФГБУ «Испытательная противопожарная лаборатория» по Свердловской области было предложено вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. Однако предложение взятки было отвергнуто.
В отношении организации возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ. Решением суда ООО «Производственный участок противопожарных работ» было оштрафовано на 500 тысяч рублей, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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