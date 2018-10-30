500 тыс. руб. штрафа: коммерческая организация Екатеринбурга осуждена за дачу взятки

Установлено, что в июне 2018 года ООО «Производственный участок противопожарных работ» предприняло попытку ускорить процесс проведения испытаний коврового напольного покрытия и получения гарантированного положительного результата по заявке организации. Для этого начальнику сектора исследовательских и испытательных работ ФГБУ «Испытательная противопожарная лаборатория» по Свердловской области было предложено вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. Однако предложение взятки было отвергнуто.