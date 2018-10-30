Экс-полицейский в Нижнем Тагиле заплатит штраф в 5 тыс. за попытку продажи госнаграды
Сегодня, 06:00ОбществоФото: pxhere.com
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Бывший сотрудник МВД в Нижнем Тагиле приговорен к штрафу в 5 тыс. рублей за попытку продажи госнаграды времен СССР.
Сюжеты: Нижний Тагил
28-летний полицейский пытался прожать медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Объявление о продаже он разместил в интернете. С покупателем была назначена встреча на железнодорожном вокзале. Там полицейский и был задержан.
После вынесения приговора тагильчанина уволили из ОВД, пишет ИА «Все новости».
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