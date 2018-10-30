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Экс-полицейский в Нижнем Тагиле заплатит штраф в 5 тыс. за попытку продажи госнаграды
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экс-полицейский в Нижнем Тагиле заплатит штраф в 5 тыс. за попытку продажи госнаграды

Сегодня, 06:00ОбществоФото: pxhere.com
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