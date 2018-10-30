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Флешмоб в поддержку Георгия Жукова и Павла Бажова прошёл в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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2018 10 29 23 29 41

Флешмоб в поддержку Георгия Жукова и Павла Бажова прошёл в Екатеринбурге

Сегодня, 08:30ОбществоФото: Свердловское областное телевидение/ obltv.ru
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