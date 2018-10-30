Флешмоб в поддержку Георгия Жукова и Павла Бажова прошёл в Екатеринбурге

В столице Среднего Урала прошли флешмобы в поддержку уральцев, вложивших значительный вклад в развитие страны и региона. Имя одного из них может быть присвоено аэропорту «Кольцово». Согласно правилам флешмоба, нужно сфотографироваться на фоне памятника или музейной экспозиции великого соотечественника. Одним из них стал маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков, который с 1948 по 1953 года командовал Уральским военным округом.

Это маршал Победы, он внёс огромный вклад в победу над фашистской Германией, у него большая история, связанная с военной службой. Он человек, от которого многое зависело, судьба нашей страны,рассказал участник флешмоба и волонтёр по имени Юрий.

Поддержать уральцы решили и ещё одного известного соотечественника – писателя Павла Бажова. Фотосессия состоялась в доме Бажова, где он жил с семьёй до самой смерти.

Видео Видео: Свердловское областное телевидение, obltv.ru

Я с удовольствием принимаю участие в акции «Великие имена России». Пришёл с братьями, чтобы окунуться в жизнь Павла Бажова, ведь он стремился рассказать всему миру о богатстве Урала,рассказал екатеринбуржец Алексей.