Главный федеральный инспектор по Свердловской области официально ушёл в отставку

Сам Трубинов называет причиной своей отставки обновление кадрового состава уральского полномочного представительства. Это стало происходить после того, как новым полпредом президента России в Уральском федеральном округе стал Николай Цуканов. Политологи считают, что таким образом Цуканов «очищает» свою команду от людей предшественника Игоря Холманских.