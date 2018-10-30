«Горячая линия» по проблеме подросткового насилия открылась в Свердловской области

В Свердловской области открывается «горячая линия» для родителей тех детей, которые пострадали от психологического или физического насилия. Данные меры принял Уральский родительский комитет. По словам председателя комитета Евгения Жабреева, открытие «горячей линии» связано с участившимися случаями насилия над подростками в свердловских школах, при которых наблюдается бездействие и халатность со стороны должностных лиц в разрешении конфликтов.