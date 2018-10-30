Продала дважды одну коляску: гражданка Ревды выплатит 15 тыс. руб. за мошенничество

Установлено, что в июле 2018 года жительница Ревды продавала через интернет инвалидную коляску за 35 тысяч рублей. Когда женщина продала товар, у нее возник преступный план. Она ввела в заблуждение другую покупательницу, пообещав продать ей несуществующую коляску. Когда пострадавшая перевела деньги на карту злоумышленницы, та истратила их по своему усмотрению.