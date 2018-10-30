Продала дважды одну коляску: гражданка Ревды выплатит 15 тыс. руб. за мошенничество
Сегодня, 17:33ОбществоФото: maxpixel.ne
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Свердловчанка продала за 35 тысяч рублей несуществующую инвалидную коляску, за что заплатит штраф в размере 15 тысяч рублей.
Установлено, что в июле 2018 года жительница Ревды продавала через интернет инвалидную коляску за 35 тысяч рублей. Когда женщина продала товар, у нее возник преступный план. Она ввела в заблуждение другую покупательницу, пообещав продать ей несуществующую коляску. Когда пострадавшая перевела деньги на карту злоумышленницы, та истратила их по своему усмотрению.
Преступница была признана виновной в мошенничестве. Она признала свою вину и вернула пострадавшей деньги в досудебном порядке. Учитывая обстоятельства дела суд назначил гражданке наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.
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